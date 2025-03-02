نائب وزير الدفاع الروسي يزور إفريقيا الوسطى

وأكد الجانب الروسي سعيه إلى مواصلة تقديم المساعدة لجمهورية إفريقيا الوسطى في تعزيز الأمن في البلاد.
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