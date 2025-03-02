نائب وزير الدفاع الروسي يزور إفريقيا الوسطى

الوكيل الإخباري- قام نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف بزيارة عمل لجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث التقى برئيس البلاد فوستان آرشانج تواديرا، يوم السبت.

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وذكرت السفارة الروسية لدى إفريقيا الوسطى في منشور على "تلغرام" أن نائب الوزير الروسي أجرى كذلك "مباحثات مفصلة" مع وزير الدفاع لجمهورية إفريقيا الوسطى كلود رامو بيرو.