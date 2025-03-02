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نائب وزير الدفاع الروسي يزور إفريقيا الوسطى

نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف
نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف
الأحد، 02-03-2025 03:20 ص

الوكيل الإخباري-   قام نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف بزيارة عمل لجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث التقى برئيس البلاد فوستان آرشانج تواديرا، يوم السبت.

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وذكرت السفارة الروسية لدى إفريقيا الوسطى في منشور على "تلغرام" أن نائب الوزير الروسي أجرى كذلك "مباحثات مفصلة" مع وزير الدفاع لجمهورية إفريقيا الوسطى كلود رامو بيرو.

 

وأضافت السفارة أن الجانبين اتفقا على توسيع التعاون في مجالي الدفاع والاقتصاد.

وأكد الجانب الروسي سعيه إلى مواصلة تقديم المساعدة لجمهورية إفريقيا الوسطى في تعزيز الأمن في البلاد.

 
gnews

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