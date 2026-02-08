الأحد 2026-02-08 09:46 ص

ناشر صحيفة واشنطن بوست ويل لويس يعلن رحيله بعد تسريح كبير للموظفين

الأحد، 08-02-2026 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت صحيفة واشنطن بوست السبت أن ناشرها ورئيسها التنفيذي ويل لويس سيترك الصحيفة، بعد تنفيذ عمليات تسريح واسعة النطاق قبل أيام.اضافة اعلان


وكتب لويس في رسالة إلى الموظفين نشرها على الإنترنت رئيس مكتب الصحيفة في البيت الأبيض مات فيزر "خلال فترة ولايتي، تم اتخاذ قرارات صعبة لضمان مستقبل مستدام للواشنطن بوست حتى تتمكن لسنوات عديدة قادمة من نشر أخبار عالية الجودة وغير حزبية لملايين القراء كل يوم".

وكان لويس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة داو جونز والناشر السابق لصحيفة وول ستريت جورنال، قد عُيّن في منصبه في واشنطن بوست في عام 2023، حين كانت الصحيفة تعاني من خسائر مالية فادحة. وتولى المنصب خلفا لفريد رايان، الذي شغل منصب الناشر والرئيس التنفيذي لمدة تقارب العقد من الزمن.

وقالت الصحيفة إن جيف دونوفريو، المدير المالي للصحيفة المملوكة لجيف بيزوس، سيشغل منصب الناشر والرئيس التنفيذي بالنيابة.

وقالت النقابات التي تمثل موظفي واشنطن بوست إن رحيل لويس كان ضروريا.
 
 


