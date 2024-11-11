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ناشطون: الدعم السريع قتل 1237 شخصا بولاية الجزيرة السودانية

نازحون فروا من هجمات قوات الدعم بولاية الجزيرة
نازحون فروا من هجمات قوات الدعم بولاية الجزيرة
الإثنين، 11-11-2024 10:02 ص
الوكيل الإخباري-اتهم ناشطون قوات الدعم السريع بقتل 1237 شخصا في شرق وشمال ولاية الجزيرة منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ظل عمليات تهجير استهدفت أكثر من 400 قرية.اضافة اعلان


وأكد مؤتمر الجزيرة -وهو كيان مدني تشكل بعد سيطرة قوات الدعم على ولاية الجزيرة وسط السودان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن هؤلاء القتلى سقطوا إما برصاص الدعم السريع وإما بسبب الحصار والأوبئة.

وأحصى البيان مقتل 359 شخصا ببلدة الهلالية و300 في تمبول و140 في السريحة و57 في قرية العقدة و28 بمدينة رفاعة، إلى جانب عشرات القتلى في عدد من القرى الأخرى.

الجزيرة
 
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