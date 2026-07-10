ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز

ويحظى مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، بمتابعة وثيقة من شركات الشحن والحكومات منذ أن أدت هجمات إيرانية هذا الأسبوع على سفن تجارية وضربات شنتها الولايات المتحدة على إيران ردا على ذلك إلى تراجع حركة الملاحة عبر الممر المائي.
وأظهرت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن خمس ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة دخلت المضيق خلال الأيام القليلة الماضية.
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