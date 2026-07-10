الجمعة 2026-07-10 12:25 م

ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز

قوارب في مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الجمعة، 10-07-2026 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات تتبع السفن أن المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، فيما قالت طوكيو إن 22 سفينة مرتبطة باليابان غادرت الخليج منذ الثلاثاء، وذلك رغم تجدد القتال في الشرق الأوسط.

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ويحظى مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، بمتابعة وثيقة من شركات الشحن والحكومات منذ أن أدت هجمات إيرانية هذا الأسبوع على سفن تجارية وضربات شنتها الولايات المتحدة على إيران ردا على ذلك إلى تراجع حركة الملاحة عبر الممر المائي.
وأظهرت بيانات كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ما لا يقل عن خمس ناقلات غاز طبيعي مسال فارغة دخلت المضيق خلال الأيام القليلة الماضية.

 
 


gnews

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قوارب في مضيق هرمز

عربي ودولي ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز



 
 






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