ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات تتبع السفن أن المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت في الأيام القليلة الماضية عبور مضيق هرمز، فيما قالت طوكيو إن 22 سفينة مرتبطة باليابان غادرت الخليج منذ الثلاثاء، وذلك رغم تجدد القتال في الشرق الأوسط.

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