ناقلة حاويات فرنسية خرجت من مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- تمكّنت ناقلة حاويات ترفع علم فرنسا وتملكها مجموعة "سي ام ايه-سي جي ام" من "الخروج من مضيق هرمز هذا الصباح"، وفق ما جاء الأحد في بيان للشركة التي تعدّ ثالث أكبر مشغّل سفن في العالم.

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