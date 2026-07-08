ناقلة غاز قطرية متضررة تنتظر عمليات الإنقاذ بعد تعرضها لهجوم قرب مضيق هرمز

02:12 م

الوكيل الإخباري- أفادت بيانات لتتبع السفن ومصادر بقطاع الطاقة، الأربعاء، بأن ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية (الرقيات) توقفت عن الإبحار بالقرب من مضيق هرمز في انتظار بدء عمليات الإنقاذ فور إخماد الحريق الذي اندلع على متنها، وذلك بعد تعرضها لإصابة بمقذوف. اضافة اعلان





وقال أحد المصادر إن الناقلة، المحملة بغاز طبيعي مسال، تلقت ضربة على جانبها الأيسر ليلة الثلاثاء، فيما ذكر مصدر آخر مطلع أن الناقلة معرضة لخطر الانفجار بسبب حريق في غرفة المحركات.



وأوضح مصدر مطلع بالقطاع أن الجهود تتواصل لإخماد الحريق. وجرى إجلاء جميع أفراد الطاقم بأمان.



وأضاف المصدر بقطاع الطاقة أن الغاز الطبيعي المسال في خزانات الناقلة لم يتضرر ولا يوجد أي ثقب في تلك الخزانات.



ورأى مصدر آخر في القطاع أنه ما لم تتعرض الناقلة لأي هجوم جديد، فمن المرجح أن تظل في حالتها الحالية وألا تنفجر.



وأضاف المصدر الثاني بالقطاع "حدوث ثقب في أي خزان رئيسي سيكون كارثيا".



ووفقا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومارين ترافيك فإنه توجد حاليا قطعتان بحريتان -زورق قطْر وسفينة خدمة منفصلة- بالقرب من الناقلة المتوقفة قرب مدخل مضيق هرمز على مقربة من سواحل عمان.



ولم ترد شركة ناقلات المعروفة أيضا باسم (شركة قطر لنقل الغاز المحدودة) التي تمتلك الناقلة على طلب للتعليق، كما لم ترد شركة قطر للطاقة.



وقالت وزارة الخارجية القطرية أمس الثلاثاء إن إيران تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن الهجوم، واستدعت نائب السفير الإيراني للاحتجاج على استهداف الناقلة.



وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها ناقلة غاز طبيعي مسال قادمة من قطر، التي تقوم بجهود وساطة في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لهجوم منذ اندلاع حرب إيران في 28 شباط.





