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ناقلة محملة بالمازوت تتعرض لحادث في ميناء قرب بطرسبورغ

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الأحد، 09-02-2025 03:47 م

الوكيل الإخباري- وقع حادث تكنولوجي اليوم الأحد على متن ناقلة نفط في ميناء بمقاطعة لينينغراد في شمال غرب روسيا، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات بشرية وخطر تسرب للمنتجات النفطية، حسب السلطات.

وكتب حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو في بيان عبر "تلغرام": "في صباح اليوم 9 فبراير، وقع حادث تكنولوجي على متن الناقلة Koala في ميناء أوست-لوغا أثناء تشغيل المحرك، مما ألحق أضرارا بغرفة الآلات للسفينة".

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وأوضح دروزدينكو أن الناقلة راسية عند الرصيف، ولا يوجد خطر تسرب للمنتجات النفطية. 


وحسب البيان، فإنه تم إجلاء الناقلة دون تسجيل أي إصابات، ويجري حاليا فحص غرفة الآلات وتحديد سبب الحادث. 

 

RT

 
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