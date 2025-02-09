ناقلة محملة بالمازوت تتعرض لحادث في ميناء قرب بطرسبورغ

وكتب حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو في بيان عبر "تلغرام": "في صباح اليوم 9 فبراير، وقع حادث تكنولوجي على متن الناقلة Koala في ميناء أوست-لوغا أثناء تشغيل المحرك، مما ألحق أضرارا بغرفة الآلات للسفينة".
وأوضح دروزدينكو أن الناقلة راسية عند الرصيف، ولا يوجد خطر تسرب للمنتجات النفطية.
وحسب البيان، فإنه تم إجلاء الناقلة دون تسجيل أي إصابات، ويجري حاليا فحص غرفة الآلات وتحديد سبب الحادث.
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