ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتدخل بحر عُمان

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء فارس بأن ناقلة نفط منسوبة إلى الأسطول الإيراني تمكنت، قبل قليل، من عبور ما وصفته بخط الحصار الأمريكي، ودخلت المياه الدولية في اتجاه بحر عُمان.



وقالت الوكالة إن الناقلة تجاوزت الإجراءات البحرية الأمريكية المفروضة على إيران، في وقت أشارت فيه إلى أن الحصار البحري جاء بعد أكثر من أسبوع من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بفرضه للمرة الثانية، معتبرة أن الخطوة تمثل خرقا للتفاهمات بين الجانبين.

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