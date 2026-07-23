الخميس 2026-07-23 10:48 م

ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتدخل بحر عُمان

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أرشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 09:23 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة أنباء فارس بأن ناقلة نفط منسوبة إلى الأسطول الإيراني تمكنت، قبل قليل، من عبور ما وصفته بخط الحصار الأمريكي، ودخلت المياه الدولية في اتجاه بحر عُمان.

وقالت الوكالة إن الناقلة تجاوزت الإجراءات البحرية الأمريكية المفروضة على إيران، في وقت أشارت فيه إلى أن الحصار البحري جاء بعد أكثر من أسبوع من إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بفرضه للمرة الثانية، معتبرة أن الخطوة تمثل خرقا للتفاهمات بين الجانبين.

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وذكرت الوكالة أن الناقلة التي تمكنت من العبور لا تحمل شحنة نفطية، لكنها يمكن أن تستخدم كخزان عائم متنقل. ونقلت عن خبراء قولهم إن مواجهة الحصار بشكل مستدام تتطلب، بحسب رأيهم، إجراءات مقابلة تستهدف البنى التحتية النفطية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة، في حال استمرار عرقلة حركة ناقلات النفط الإيرانية.

 
 


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