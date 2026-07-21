الثلاثاء 2026-07-21 08:54 ص

ناقلة نفط تبلغ عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

ناقلة نفط تبلغ عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
ناقلة نفط تبلغ عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 21-07-2026 07:28 ص
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فجر الاثنين، إنها تلقت بلاغات عدة تفيد بأن ناقلة نفط أبلغت عن استهدافها بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة الهجمات بشأن السيطرة على مضيق هرمز.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة البريطانية أن الواقعة حدثت على بعد 8 أميال بحرية شمال شرق مدينة ليما العُمانية، وأن السلطات تحقق في الأمر.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، ولا سيما المياه القريبة من سلطنة عُمان، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدًا في استهداف عدد من ناقلات النفط والسفن التجارية، في ظل التوترات الأمنية المتفاقمة في المنطقة.

وأثارت هذه الهجمات مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة البحرية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة العالمية، وسط تعزيزات وإجراءات أمنية اتخذتها دول المنطقة لحماية خطوط الشحن واحتواء تداعيات التصعيد.

ويُعد مضيق هرمز أحد أبرز محاور التوتر في النزاع. ومنحت سيطرة إيران على المضيق نفوذًا هائلًا، مما سمح لها فعليًا بامتلاك ورقة ضغط.

واندلعت الحرب في 28 شباط، عندما هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران، وهو ما ردّت عليه طهران بإغلاق مضيق هرمز، الذي كان، قبل الحرب، الممر المائي الرئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.
 
 


gnews

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