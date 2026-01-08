ناقلة نفط تتعرض لهجوم قبالة السواحل التركية في البحر الأسود

وحسب وكالة IHA، فقد وقع الهجوم في وقت سابق، عندما كانت السفينة على بعد حوالي 30 ميلا بحريا من سواحل ولاية قسطمونة التركية، ويرجح أن يكون الهجوم قد نفذ بواسطة طائرة مسيرة، وتمت إصابة الجزء العلوي من هيكل السفينة.
وأرسل قبطان السفينة إشارة استغاثة، ما دفع وحدات خفر السواحل التركي إلى الوصول سريعا إلى الموقع. وتحت إشرافهم، تم سحب الناقلة إلى مرسى في منطقة إني بولو بولاية قسطمونة.
ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى جراء الحادث، وسيقوم المختصون بتقييم حجم الأضرار.
وتؤكد بيانات موقع Marinetraffic لتتبع حركة الملاحة البحرية وجود السفينة قبالة سواحل تركيا بالقرب من بلدة إني بولو.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، تعرضت ناقلة النفط "كايروس" التي ترفع علم غامبيا لحريق نتيجة هجوم بواسطة زوارق بحرية مسيرة على بعد 28 ميلا من السواحل التركية، كما تعرضت ناقلة النفط "فيرات" لضربة على بعد 35 ميلا من الساحل، وتداولت وسائل إعلام فيديوهات تؤكد تورط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في الهجمات.
