ناقلتا نفط متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ترامب: سنضرب إيران بقوة أكبر إذا أوقفت تدفق النفط بمضيق هرمز
الأحد، 29-03-2026 05:02 م

الوكيل الإخباري-   عبرت ناقلتان جديدتان ترفعان العلم الهندي وتحملان غاز البترول المسال، مضيق هرمز حسبما أعلنت وزارة النقل البحري الهندية الأحد.

وعقب الضربات العسكرية الأميركية الإسرائيلية، أوقفت إيران بشكل شبه كامل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممرّ المائي الحيوي لإمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال على مستوى العالم.


وأوضحت الوزارة في بيان أن ناقلتي غاز البترول المسال بي دبليو تير وبي دبليو إلم المحملتين بشحنة إجمالية من الغاز تبلغ قرابة 94 ألف طن، تبحران باتجاه السواحل الهندية.

 
 


ن

ن

ز

ن

