 
الخميس 2024-10-24 11:22 ص
 

نبيه بري: لبنان متسمك بالقرار 1701 دون تغيير

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري .. أرشيفية
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري .. أرشيفية
الخميس، 24-10-2024 10:21 ص
الوكيل الإخباري-  وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اجتماعه مع الموفد الأمريكي الخاص موس هوكشتاين الإثنين الماضي بأنه كان  "أكثر من جدّي ووصلنا الى نتيجة إيجابية" ، معلنا تمسّك لبنان بالقرار 1701 كما هو، من دون أي تغيير.اضافة اعلان


ونقلت صحف، الخميس، عن بري قوله إنه حمّل هوكشتاين رسالة واضحة "اختصرتُها بأن العبرة في النتائج"، موضحاً أن "فحوى الرسالة "تمسّك لبنان بالقرار 1701 كما هو وصار إلى اعتماده منذ عام 2006 من دون أي تغيير، وتطبيق الفرقاء المعنيين به بنوده كلها كاملة. لا زيادة ولا تعديل ولا ملاحق، بل القرار المعمول به كما هو".

وأشار بري إلى أن هوكشتاين قال إنه سيحمل الموقف الرسمي اللبناني إلى إسرائيل ويعود إليه بجواب "بعد بضعة أيام" .

وأضاف بري: " قد يكون الإسرائيليون بكّروا في الجواب الذي بدأ يصل إلينا منذ اليوم التالي (الثلاثاء). ما فعلوه في الجنوب وخصوصاً في النبطية وإبادة عائلات بأكملها وصولاً إلى الطيونة (محيط الضاحية الجنوبية للبنان)، أفهمونا به ماذا يريدون. ما يحدث لا يصدّق. يدمرون المباني بسكانها".

سكاي نيوز
 
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