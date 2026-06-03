نتنياهو: أتفق مع ترامب ونختلف تكتيكيا بنقاط تتعلق بإيران

وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي، : "نختلف أحياناً في بعض الجوانب التكتيكية لكننا نتوصل إلى حلول"، والأمر لم ينته مع إيران لكن تم إضعافها.
ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية والأميركية على أهبة الاستعداد بشأن إيران عند الحاجة، مشيرا إلى أن الأمر سيترك لترامب إذا لزم التصعيد العسكري.
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