نتنياهو: أتفق مع ترامب ونختلف تكتيكيا بنقاط تتعلق بإيران

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنّه والرئيس الأميركي دونالد ترامب يتفقان على النقاط الرئيسة المتعلقة بإيران.

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وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي، : "نختلف أحياناً في بعض الجوانب التكتيكية لكننا نتوصل إلى حلول"، والأمر لم ينته مع إيران لكن تم إضعافها.