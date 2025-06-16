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نتنياهو: أصبحنا نسيطر على سماء طهران

نتنياهو
نتنياهو
 
الإثنين، 16-06-2025 07:23 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران. ونحن على طريق النصر".

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وأضاف خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان: "نحن نضرب أهدافا للنظام، على عكس النظام الإيراني المجرم الذي يستهدف المدنيين".

وأضاف نتنياهو: "نتجه لتحقيق هدفينا الرئيسيين وهما القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي".

وتابع: "نقول لسكان طهران "أخلوا" أماكنكم، ونتخذ الإجراءات اللازمة".

 
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