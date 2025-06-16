نتنياهو: أصبحنا نسيطر على سماء طهران

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن "سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران. ونحن على طريق النصر".

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