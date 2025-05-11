الأحد 2025-05-11 09:43 م
 

نتنياهو: أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام

رامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض
ترامب يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض
 
الأحد، 11-05-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سمعت في وسائل الإعلام أنني وترامب على وشك الانفصال لكن السفير هاكابي دحض ذلك".

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وبين "أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام وهو نفسه قال إننا متفقان".


وأضاف "لم نطلب الإذن لمهاجمة الحوثيين ولن نطلب الإذن لخططنا الحربية في غزة".

 
gnews

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