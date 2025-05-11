نتنياهو: أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام

وبين "أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام وهو نفسه قال إننا متفقان".
وأضاف "لم نطلب الإذن لمهاجمة الحوثيين ولن نطلب الإذن لخططنا الحربية في غزة".
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