نتنياهو: أي اتفاق بين واشنطن وطهران يجب أن يشمل نقل اليورانيوم المخصب من إيران

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل نقل اليورانيوم المخصّب بكامله من إيران، إضافة إلى تفكيك قدرات إيران على تخصيب مزيد من هذه المادة.

