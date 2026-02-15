نتنياهو: أي اتفاق بين واشنطن وطهران يجب أن يشمل نقل اليورانيوم المخصب من إيران

وقال نتنياهو في خطاب في القدس، إنّ أي اتفاق يجب أن يتضمّن عناصر عدّة، مشيرا إلى أنّ "العنصر الأول، هو أنّ اليورانيوم المخصّب بكامله يجب أن يُنقل خارج إيران"، و"العنصر الثاني، هو أنّه يجب ألا تكون هناك أي قدرة على التخصيب... يجب تفكيك المعدات والبنية التحتية التي تسمح بتخصيب (اليورانيوم) في المقام الأول"، والعنصر الثالث هو حل مسألة الصواريخ البالستية.
