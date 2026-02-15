الأحد 2026-02-15 11:25 م

نتنياهو: أي اتفاق بين واشنطن وطهران يجب أن يشمل نقل اليورانيوم المخصب من إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الأحد، 15-02-2026 10:26 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل نقل اليورانيوم المخصّب بكامله من إيران، إضافة إلى تفكيك قدرات إيران على تخصيب مزيد من هذه المادة.

وقال نتنياهو في خطاب في القدس، إنّ أي اتفاق يجب أن يتضمّن عناصر عدّة، مشيرا إلى أنّ "العنصر الأول، هو أنّ اليورانيوم المخصّب بكامله يجب أن يُنقل خارج إيران"، و"العنصر الثاني، هو أنّه يجب ألا تكون هناك أي قدرة على التخصيب... يجب تفكيك المعدات والبنية التحتية التي تسمح بتخصيب (اليورانيوم) في المقام الأول"، والعنصر الثالث هو حل مسألة الصواريخ البالستية.

 
 


