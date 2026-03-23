نتنياهو: أي اتفاق مع إيران سيحافظ على "مصالحنا الحيوية"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الإثنين، 23-03-2026 10:39 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعتقد بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه "ترامب يعتقد بإمكانية الاستفادة من الإنجازات الكبيرة التي حققها جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الأميركي... وتحقيق أهداف الحرب من خلال اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية".

 
 


