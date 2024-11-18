نتنياهو: إسرائيل ألحقت أضرارا "بجزء" من برنامج إيران النووي بعد ضربة أكتوبر

وقال نتنياهو أمام البرلمان الإسرائيلي: "لقد نُشر أن جزءا معينا من برنامجهم النووي أصيب في هذا الهجوم" مضيفا أن "البرنامج نفسه وقدرته على العمل لم يتم إحباطهما بعد".
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