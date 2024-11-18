نتنياهو: إسرائيل ألحقت أضرارا "بجزء" من برنامج إيران النووي بعد ضربة أكتوبر

10:33 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل في أواخر تشرين الأول/أكتوبر على إيران ألحق أضرارا "بجزء" من برنامجها النووي. اضافة اعلان





وقال نتنياهو أمام البرلمان الإسرائيلي: "لقد نُشر أن جزءا معينا من برنامجهم النووي أصيب في هذا الهجوم" مضيفا أن "البرنامج نفسه وقدرته على العمل لم يتم إحباطهما بعد".