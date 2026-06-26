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نتنياهو: إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله

نتنياهو: إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله
نتنياهو: إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله
 
الجمعة، 26-06-2026 09:58 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تنسحب من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وذلك في تصريحات الجمعة تزامنت مع توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وقال نتنياهو في مقطع فيديو سجل في وقت سابق "الأهم .. هو أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. هذا إنجاز كبير، وسنحافظ عليه طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله".

وأشار إلى أن إسرائيل ستتيح للجيش اللبناني السيطرة على "منطقتين تجريبيتين"، موضحا أن إحداهما هي "بالكامل خارج المنطقة الأمنية وجنوب نهر الليطاني، في حين أن الثانية هي شمال نهر الليطاني".

وشدد على أن السكان الذين نزحوا من "المنطقة الأمنية" التي أقامها جيشه في جنوب لبنان، لن يُسمح لهم بالعودة قائلا "نحن نحافظ في كل الأوقات على المنطقة الأمنية الأساسية خارج مدى نيران الصواريخ المضادة للدروع. نحن لا نسمح لحزب الله بدخولها، ولا نسمح للسكان المدنيين بدخولها".

وكانت إسرائيل ولبنان وقعتا برعاية الولايات المتحدة الجمعة، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الاتفاق يمهد "لسلام دائم" بين البلدين.
 
 


gnews

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