الثلاثاء 2026-06-02 07:18 م

نتنياهو: إسرائيل ستعمل على إزالة نظام إيران الحالي

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 02-06-2026 06:05 م

الوكيل الإخباري-   توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالعمل على إزالة نظام إيران الحالي، بعد أشهر على إطلاق إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران.

اضافة اعلان


وقال نتنياهو إن نظام إيران "هذا مصيره الزوال من العالم، ونحن سنساهم في تحقيق هذا الهدف. هذا النظام لن يهددنا بعد الآن بالقنابل النووية وآلاف الصواريخ البالستية القاتلة"، وذلك في كلمة ألقاها في أثناء حفل تنصيب المدير الجديد لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد)، بحسب مقطع فيديو وزعه مكتب رئيس الحكومة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: مجتبى خامنئي حي وتزداد مشاركته في اتخاذ القرارات

مع ارتفاع الدين العام .. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا بمليارات اليوروهات

عربي ودولي فرنسا تشهد الربيع الأكثر حرا على الإطلاق

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: إيران وافقت على بحث جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض مناقشتها

علم الأردن

أخبار محلية بيان صادر عن الأردن و 7 دول

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل ستعمل على إزالة نظام إيران الحالي

ل

عربي ودولي ترامب يختار بيل بولت لإدارة الاستخبارات الوطنية

سبائك ذهب

أسواق ومال الذهب يصعد عالميا

أكاديمية الملكة رانيا ووزارة التربية تتابعان أثر برنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال

أخبار محلية أكاديمية الملكة رانيا ووزارة التربية تتابعان أثر برنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال



 
 






الأكثر مشاهدة

 