نتنياهو: إسرائيل ستواصل مهاجمة كل مكان في لبنان للتصدي لأي تهديد

08:05 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن إسرائيل ستواصل مهاجمة كل مكان في لبنان للتصدي للتهديدات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله بالقوة. اضافة اعلان





وجاءت تصريحاته في أعقاب القصف الإسرائيلي العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد هدد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، المعقل الرئيسي لحزب الله، ردا على "أي محاولة" لاستهداف شمال الأراضي المحتلة.

وقال كاتس في بيان عبر الفيديو "أي محاولة لإلحاق الضرر بقرى الجليل، فإنّ أسطح المنازل في الضاحية الجنوبية لبيروت ستهتز".



وتوجّه إلى الحكومة اللبنانية قائلا "إذا لم تفرضوا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (مع حزب الله)، فنحن سنفرضه".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة أنه شن هجمات في جنوب لبنان بعدما توعّد وزير الجيش يسرائيل كاتس بالرد "بقوة" عقب إطلاق صاروخين من لبنان نحو إسرائيل.



وسجلت عملية إطلاق الصاروخين بعد أيام من إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل السبت، في أول عملية من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ واضعا حدا لحرب مفتوحة استمرت شهرين بين الجيش الإسرائيلي والحزب الذي فتح جبهة ضد إسرائيل "إسنادا" لحماس منذ اندلاع حرب غزة.



لكن حزب الله نفى الجمعة "أي علاقة" له بإطلاق صاروخين مؤكدا التزامه بوقف إطلاق النار بحسب بيان نشره على تليغرام.



وكالات

