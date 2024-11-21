نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية

الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية ان هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب.

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وأضاف ان المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها.



وتابع "لن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط".