 
الخميس 2024-11-21 10:52 م
 

نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية

نتنياهو
نتنياهو
الخميس، 21-11-2024 09:37 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية ان هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب.

اضافة اعلان


وأضاف ان المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها.


وتابع "لن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط".


وبين "قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس".

 
gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: نرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال مسؤولين إسرائيليين

أسواق الأسهم الأوروبية

أسواق ومال ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

تعبيرية

طب وصحة 6 مشروبات تقلل الانتفاخ بعد تناول البقوليات

تعبيرية

طب وصحة 4 نصائح لتجنب تكرار الإصابة بالنوبة القلبية

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية

جامعة مؤتة

أخبار محلية اختتام فعاليات أسبوع الريادة العالمي في جامعة مؤتة

علم روسيا

عربي ودولي روسيا ترفع إنفاقها العسكري إلى 133 مليار دولار

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: 75% من موازنة البلديات رواتب للموظفين



 


الأكثر مشاهدة