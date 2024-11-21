نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية

وأضاف ان المحكمة تأسست للدفاع عن الإنسانية وقد تحولت إلى عدو لها.
وتابع "لن يمنعني أي قرار شائن معاد لإسرائيل من مواصلة الدفاع عن أنفسنا ولن نستسلم للضغوط".
وبين "قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس".
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