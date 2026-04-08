نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار مع إيران لن يشمل حزب الله مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استهدافه.





وأضاف نتنياهو أن وقف إطلاق النار "ليس النهاية" مشيرا إلى أن إسرائيل لديها المزيد من الأهداف التي يجب تحقيقها إما بالاتفاق أو باستئناف القتال.



وتحدث عن أن اتفاق وقف إطلاق النار كان بالتعاون مع إسرائيل، محذرا من أن إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب في أي لحظة، وأن اليورانيوم المخصب في إيران ستتم إزالته بالاتفاق أو بالقوة .





