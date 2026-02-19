نتنياهو: إيران ستواجه ردا لا يمكنها تصوره إذا هاجمت إسرائيل

وأضاف أن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع حليفها الرئيسي الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الإيراني.
وذكر أنه في اجتماعه الأسبوع الماضي، قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إسرائيل بشأن المبادئ التوجيهية لأي محادثات مع إيران.
وأفاد نتنياهو بأن إسرائيل حولت عقيدتها الأمنية من التدابير الدفاعية في المقام الأول إلى شن الهجمات، مستشهدا برئيس الوزراء الأسبق ديفيد بن غوريون، ومبدأ نقل المعركة إلى أراضي العدو.
