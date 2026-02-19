الجمعة 2026-02-20 12:22 ص

نتنياهو: إيران ستواجه ردا لا يمكنها تصوره إذا هاجمت إسرائيل

الخميس، 19-02-2026 10:20 م

الوكيل الإخباري- هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إيران برد قوي إذا حاولت مهاجمة إسرائيل، وذلك في أعقاب تحذير جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد طهران.

وقال نتنياهو في خطاب متلفز خلال حفل عسكري: "نحن مستعدون لأي سيناريو..  وهناك شيء واحد مؤكد إذا ارتكبت طهران خطأ وهاجمتنا، فسوف يواجهون ردا لا يمكنهم حتى تخيله".


وأضاف أن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع حليفها الرئيسي الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الإيراني.
وذكر أنه في اجتماعه الأسبوع الماضي، قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف إسرائيل بشأن المبادئ التوجيهية لأي محادثات مع إيران.


وأفاد نتنياهو بأن إسرائيل حولت عقيدتها الأمنية من التدابير الدفاعية في المقام الأول إلى شن الهجمات، مستشهدا برئيس الوزراء الأسبق ديفيد بن غوريون، ومبدأ نقل المعركة إلى أراضي العدو.

 
 


