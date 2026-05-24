نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يفضي إلى إزالة التهديد النووي.

وأشار نتنياهو إلى أن ذلك يعني تفكيك منشآت التخصيب النووي الإيرانية وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها.