الأحد 2026-05-24 07:49 م

نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه
بنيامين نتنياهو
 
الأحد، 24-05-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يفضي إلى إزالة التهديد النووي.

اضافة اعلان


وأشار نتنياهو إلى أن ذلك يعني تفكيك منشآت التخصيب النووي الإيرانية وإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها.


ولفت نتنياهو إلى أن الرئيس ترامب أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

أخبار محلية العيسوي يعزي آل خاطر وشكري

مبنى رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

"البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية

أخبار الشركات "البوتاس العربية" تبحث مع مصنعي ومنتجي منتجات البحر الميت تطوير هوية عالمية موحدة للمنتجات الأردنية

بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يرعى احتفالية يوم التمريض والقبالة العالمي

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الاثنين، إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. وقالت الصحيفة: عقد نتنياه

عربي ودولي نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي

الملكية الأردنية تتصدر دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان 2026

أخبار الشركات الملكية الأردنية الأولى في دقة مواعيد الوصول في الشرق الأوسط وأفريقيا لشهر نيسان

باص عمان

أخبار محلية إعلان ساعات عمل باص عمّان والباص السريع خلال عطلة عيدي الاستقلال والأضحى

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيره الفنزويلي



 
 






الأكثر مشاهدة

 