نتنياهو: استهداف خامنئي سينهي القتال

وأضاف أنه " من مصلحة الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل في سعيها للقضاء على البرنامج النووي الإيراني".
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