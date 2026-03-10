نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنته بعد"

ونقل بيان لمكتب نتنياهو، الثلاثاء، قوله مساء الإثنين أثناء زيارة للمركز الوطني للصحة: "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم".
وتابع: "لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن نحن نكسر عظامهم، ولم ننته بعد".
ولا تزال إسرائيل وإيران تتبادلان الهجمات، في ظل استمرار الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وبدأت قبل 11 يومًا.
ودوت صافرات الإنذار في القدس، الثلاثاء، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح الإثنين بأن الحرب في إيران "شارفت على الانتهاء"، موضحًا أن إيران ما عادت تملك "قوة بحرية ولا اتصالات ولا قوة جوية".
وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة قطعت "شوطًا كبيرًا" بالنسبة للبرنامج الزمني الذي سبق أن حدده، الذي راوح بين 4 و5 أسابيع.
جاء ذلك بعيد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في منشور على منصة "إكس"، أن "القتال بدأ للتو".
سكاي نيوز
