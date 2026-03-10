الثلاثاء 2026-03-10 03:01 م

نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنته بعد"

نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنته بعد"
نتنياهو: الحرب على إيران "لم تنته بعد"
 
الثلاثاء، 10-03-2026 01:23 م
الوكيل الإخباري- حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الحرب على إيران "لم تنته بعد"، مؤكدًا أن الضربات المتواصلة تضعف نظام الحكم هناك.اضافة اعلان


ونقل بيان لمكتب نتنياهو، الثلاثاء، قوله مساء الإثنين أثناء زيارة للمركز الوطني للصحة: "نطمح إلى أن يتخلص الشعب الإيراني من الاستبداد، وفي النهاية يعود الأمر إليهم".

وتابع: "لكن لا شك أنه من خلال الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن نحن نكسر عظامهم، ولم ننته بعد".

ولا تزال إسرائيل وإيران تتبادلان الهجمات، في ظل استمرار الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وبدأت قبل 11 يومًا.

ودوت صافرات الإنذار في القدس، الثلاثاء، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح الإثنين بأن الحرب في إيران "شارفت على الانتهاء"، موضحًا أن إيران ما عادت تملك "قوة بحرية ولا اتصالات ولا قوة جوية".

وأضاف ترامب في مقابلة عبر الهاتف لشبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، أن الولايات المتحدة قطعت "شوطًا كبيرًا" بالنسبة للبرنامج الزمني الذي سبق أن حدده، الذي راوح بين 4 و5 أسابيع.

جاء ذلك بعيد إعلان وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في منشور على منصة "إكس"، أن "القتال بدأ للتو".

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مقارنة تحليلية بين جي إم سي يوكون وتويوتا لاند كروزر 300 (بنزين وهايبرد)

أخبار الشركات مقارنة تحليلية بين جي إم سي يوكون وتويوتا لاند كروزر 300 (بنزين وهايبرد)

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ 1967

الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

عربي ودولي الكرملين: مقترحات بوتين بشأن إيران ما تزال مطروحة

المصري: إغلاق المسجد الأقصى ومنع التراويح والاعتكاف سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لحرية العبادة

شؤون برلمانية المصري: إغلاق المسجد الأقصى ومنع التراويح والاعتكاف سابقة خطيرة وانتهاك صارخ لحرية العبادة

ت

أخبار محلية العودات: الحكومة غامرت بشعبيتها عندما عدلت قانون الضمان

ت

أخبار محلية وزير العمل: حاسبوني لو أخفيت نتائج الدراسة الاكتوارية.. ولا علاقة لصندوق النقد بتعديلات الضمان

عطية يدعو لتسهيل إجراءات السفر ومعالجة قضايا الأردنيين المغتربين في الخليج

شؤون برلمانية عطية يدعو لتسهيل إجراءات السفر ومعالجة قضايا الأردنيين المغتربين في الخليج

رسمياً .. اتحاد القدم يحسم ملف تقنية "الفار" الموسم المقبل

أخبار محلية رسمياً .. اتحاد القدم يحسم ملف تقنية "الفار" الموسم المقبل



 






الأكثر مشاهدة