الخميس 2026-07-09 07:43 م

نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد .. فكلما سقط محور تشكّل آخر

نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد .. فكلما سقط محور تشكّل آخر
نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد .. فكلما سقط محور تشكّل آخر
 
الخميس، 09-07-2026 07:34 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات صحفية مساء الخميس، أن الحرب لم تنتهِ بعد، وأن ثمة تحديات كثيرة لا تزال قائمة.اضافة اعلان


وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه كلما سقط محور تشكّل آخر.

وأفاد بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية بلبنان، طالما كان ذلك ضرورياً، وطالما تطلّب الحفاظ على أمن البلدات في الشمال.

وصرّح نتنياهو بأن اللحظة التي أُبلِغ فيها بأن طياري إسرائيل يهاجمون في إيران كانت واحدة من أكثر اللحظات إثارةً وتأثراً في حياته.

وأشار إلى أن سماء الشرق الأوسط شهدت نشاطاً غير مسبوق خلال العام الماضي، ولا سيما خلال العمليتين اللتين وصفهما بالناجحتين، واللتين شنّهما الجيش الإسرائيلي ضد إيران.

وأوضح نتنياهو أنه لولا تحرك إسرائيل، لكانت إيران قد امتلكت أسلحةً نوويةً، مشيراً إلى أن النظام الإيراني تلقّى ضربةً قاسيةً للغاية.

وجدّد رئيس الوزراء تأكيده أن سياستهم واضحة، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لم يتم، وأن إيران لن تمتلك أسلحةً نوويةً.

ولفت في تصريحاته إلى أن الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي ركنٌ أساسي من أركان الأمن القومي، ومفتاحٌ للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط.
 
 


gnews

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