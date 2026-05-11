نتنياهو: الصين تدعم برنامج إيران الصاروخي لكن أعرف متى ألتزم الصمت عند الضرورة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الإثنين، 11-05-2026 05:27 ص

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، إن الصين تقدم "دعما معينا ومكونات محددة" لبرنامج تصنيع الصواريخ الإيراني.

وأضاف نتنياهو حول الدعم الصيني لإيران: "لا أحب ذلك"، معتبرا أنه يجب على بكين إعادة تقييم مصالحها.

كما تساءل ما إذا كانت ترغب في رؤية إيران تسيطر على الممرات المائية التي تعتمد عليها الصين في إمدادات الطاقة، أو تفضل بقاءها مفتوحة بعيدا عن "الابتزاز العنيف". ووصف النظام الإيراني بأنه "متعصب يسعى لتصدير الثورات الإسلامية"، قائلا إن الصين "يجب أن تفكر في ذلك".

وحول موقف تل أبيب من الصين، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا: "أعرف متى ألتزم الصمت عند الضرورة".

وفي معرض حديثه، استخدم بنيامين نتنياهو ملف الذكاء الاصطناعي كمثال لتوضيح رؤيته بشأن التعامل مع إيران، معتبرا أن العالم يواجه تحديات معقدة لا يمكن التعامل معها بمنطق "اللعبة الصفرية".

 
 


وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف العمليات ضد "حزب الله" في إطار صفقة مع إيران، فأجاب بحزم: "لا".

