نتنياهو: الصين تدعم برنامج إيران الصاروخي لكن أعرف متى ألتزم الصمت عند الضرورة

كما تساءل ما إذا كانت ترغب في رؤية إيران تسيطر على الممرات المائية التي تعتمد عليها الصين في إمدادات الطاقة، أو تفضل بقاءها مفتوحة بعيدا عن "الابتزاز العنيف". ووصف النظام الإيراني بأنه "متعصب يسعى لتصدير الثورات الإسلامية"، قائلا إن الصين "يجب أن تفكر في ذلك".
وحول موقف تل أبيب من الصين، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا: "أعرف متى ألتزم الصمت عند الضرورة".
وفي معرض حديثه، استخدم بنيامين نتنياهو ملف الذكاء الاصطناعي كمثال لتوضيح رؤيته بشأن التعامل مع إيران، معتبرا أن العالم يواجه تحديات معقدة لا يمكن التعامل معها بمنطق "اللعبة الصفرية".
