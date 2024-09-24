نتنياهو: الضغط العسكري بلبنان قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل

05:12 م

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الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء المصغر ليلة أمس بأن الضغط العسكري على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل. اضافة اعلان





كما أوضح نتنياهو أن الهدف الأساسي للاحتلال يتمثل بقطع العلاقة بين جبهة لبنان وجبهة غزة.