 
الثلاثاء 2024-09-24 06:28 م
 
 

نتنياهو: الضغط العسكري بلبنان قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الثلاثاء، 24-09-2024 05:12 م
الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 12 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ مجلس الوزراء المصغر ليلة أمس بأن الضغط العسكري على الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل.اضافة اعلان


كما أوضح نتنياهو أن الهدف الأساسي للاحتلال يتمثل بقطع العلاقة بين جبهة لبنان وجبهة غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين

أخبار محلية السفير العضايلة يلتقي طلبة أردنيين فازوا بمنافسات المؤتمر العربي لأمن المعلومات

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية : عودة الشاحنات الأردنية التي كانت محتجزة في سوريا

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين

عربي ودولي 5 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش محذرا: لبنان على حافة الهاوية وغزة كابوس

مقاتل في حزب الله

عربي ودولي حزب الله يعلن دخول صاروخ "فادي 3" الخدمة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: الضغط العسكري بلبنان قد يدفع باتجاه إبرام صفقة تبادل

علم إيران

عربي ودولي إيران: الدول الإسلامية لن تسمح بتحويل لبنان إلى غزة

حزب الله

عربي ودولي مصادر لبنانية : اغتيال القيادي بحزب الله (إبراهيم قبيسي)



 


الأكثر مشاهدة