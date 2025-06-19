الخميس 2025-06-19 11:02 ص
 

نتنياهو : "الطغاة" سيدفعون الثمن

مبنى متضرر في موقع هجوم صاروخي إيراني في رامات جان، وسط إسرائيل
مبنى متضرر في موقع هجوم صاروخي إيراني في رامات جان، وسط إسرائيل
 
الخميس، 19-06-2025 10:20 ص
الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، عقب قصف إيراني على مستشفى سوروكا في بئر السبع، إنه سيجعل من وصفهم بـ"الطغاة" في طهران يدفعون الثمن.اضافة اعلان


وقال نتنياهو: "الطغاة الإرهابيون في إيران أطلقوا هذا الصباح صواريخ على مستشفى سوروكا في بئر السبع وعلى سكان مدنيين في وسط إسرائيل."

وأُصيب نحو 50 شخصًا على الأقل بجروح، صباح الخميس، نتيجة القصف الإيراني على مستشفى سوروكا، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وفي بيان، قال متحدث باسم جهاز نجمة داود الحمراء إن الفرق الطبية "تقدم العلاج الطبي وتُجلي شخصين إلى المستشفى، وهما في حالة خطرة، فضلًا عن 30 شخصًا إصابتهم طفيفة"، مشيرًا إلى أن فرق إسعاف إضافية "تعالج مصابين عدة في مواقع مختلفة".

وكان مصدر عسكري إسرائيلي قد أفاد بأن "عشرات الصواريخ الباليستية" أُطلقت خلال الهجوم الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت مفاعل آراك النووي الإيراني خلال الليل، مشيرًا إلى أن 40 طائرة مقاتلة نفذت غارات على عشرات الأهداف داخل إيران، بينها المفاعل النووي.
 
gnews

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