 
السبت 2024-11-23 08:06 م
 

نتنياهو: الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 23-11-2024 07:43 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن اسرائيل .

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أضاف أم التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى للأعداء.


وأشار إلى أن تسريب صور معتقل سديه تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بإسرائيل  وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات.


وبين أن الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعته شخصيا وتفعيل الضغط عليه.

 
gnews

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