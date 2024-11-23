نتنياهو: الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن اسرائيل .

اضافة اعلان



أضاف أم التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى للأعداء.



وأشار إلى أن تسريب صور معتقل سديه تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بإسرائيل وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات.