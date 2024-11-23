نتنياهو: الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا

أضاف أم التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى للأعداء.
وأشار إلى أن تسريب صور معتقل سديه تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بإسرائيل وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات.
وبين أن الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعته شخصيا وتفعيل الضغط عليه.
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