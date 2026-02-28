نتنياهو: الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا عملية ضد التهديد الوجودي الإيراني

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل والولايات المتحدة أطلقتا عملية مشتركة تهدف إلى "إزالة التهديد الوجودي" الإيراني.

وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بتسليح نفسها بالأسلحة النووية.



ووجّه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما وصفه بـ "قيادته التاريخية".



وأشار إلى أن العملية المشتركة، بحسب تعبيره، من شأنها أن تهيئ الظروف أمام الشعب الإيراني لـ"تحديد مصيره بنفسه"، داعيا مختلف مكونات الشعب الإيراني إلى إنهاء ما سماه "حكم الاستبداد" والسعي نحو "إيران حرة ومحبة للسلام".