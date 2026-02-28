نتنياهو: الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا عملية ضد التهديد الوجودي الإيراني

وشدد على ضرورة عدم السماح لإيران بتسليح نفسها بالأسلحة النووية.
ووجّه نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب على ما وصفه بـ "قيادته التاريخية".
وأشار إلى أن العملية المشتركة، بحسب تعبيره، من شأنها أن تهيئ الظروف أمام الشعب الإيراني لـ"تحديد مصيره بنفسه"، داعيا مختلف مكونات الشعب الإيراني إلى إنهاء ما سماه "حكم الاستبداد" والسعي نحو "إيران حرة ومحبة للسلام".
كما دعا الإسرائيليين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية خلال الأيام المقبلة في إطار العملية التي أُطلق عليها اسم "زئير الأسد".
