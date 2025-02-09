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نتنياهو: ترامب مصر على تنفيذ رؤيته بشأن غزة

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
الأحد، 09-02-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاء برؤية مختلفة تماما بخصوص غزة.

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وأضاف  ان الرؤية أفضل بكثير لدولة إسرائيل، ،مبينا ان  ترامب مصمم جدا على تنفيذها، وهذا يفتح امامهم العديد من الفرص.

 
gnews

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