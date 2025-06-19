نتنياهو: تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا لكنه قد يكون نتيجة

08:12 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تغيير النظام الإيراني أو سقوطه ليس هدفا، لكنه قد يكون نتيجة. اضافة اعلان





وأضاف لهيئة البث العام الإسرائيلية (راديو كان): "مسألة تغيير هذا النظام أو سقوطه هي أولا وقبل كل شيء مسألة تخص الشعب الإيراني. ولا بديل عن ذلك. ولهذا السبب لم أقدمه على أنه هدف. قد يكون نتيجة، لكنه ليس هدفا معلنا أو رسميا لدينا".