نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب حققت "إنجازات كبيرة ستغير الموازين في الشرق الأوسط"، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ بدء الحرب مع إيران.

وأضاف نتنياهو، الخميس، أن إسرائيل تعمل على إزالة "كل التهديدات القادمة من إيران".