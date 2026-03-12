نتنياهو: حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط

وأضاف نتنياهو، الخميس، أن إسرائيل تعمل على إزالة "كل التهديدات القادمة من إيران".
وتطرق نتنياهو أيضا إلى دور حزب الله في التصعيد الإقليمي، محذرا من أن الحزب "سيدفع ثمنا باهظا لعدوانه"، وفق تعبيره.
-
أخبار متعلقة
-
الدولية للهجرة تستنكر استهداف النازحين في بيروت
-
سفير إيران لدى الأمم المتحدة ينفي عزم طهران إغلاق مضيق هرمز
-
إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بولاية ميشيغان الأميركية
-
وزارة الدفاع الإماراتية: اعتراض 10 صواريخ و26 مسيّرة الخميس
-
الاتحاد الأوروبي يُجدد دعوته لإيران لوقف هجماتها على دول الخليج
-
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرات وصواريخ باليستية
-
الإمارات توجه رسالة بضرورة التحقق من الرسائل قبل نشرها
-
مسؤولان أمريكيان: الحرب ستستغرق 4 أو 5 أسابيع