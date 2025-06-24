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نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا على إيران

نتنياهو
نتنياهو
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:31 م

الوكيل الإخباري-   صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "حققت نصرا تاريخيا سيُذكر لأجيال"، مشيرًا إلى إزالة "تهديدين فوريين: البرنامج النووي الإيراني وقرابة 20 ألف صاروخ باليستي".

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واستعرض نتنياهو، في بيان مصور هو الأول منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما اعتبره "إنجازات الحرب"، بما في ذلك عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات عسكرية وعلماء نوويين.

وشدد على أن العملية العسكرية أدت إلى "إزالة تهديدين وجوديين"، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني والمنظومة الصاروخية. وأكد أن إسرائيل "لن تتردّد في تنفيذ هجمات إضافية إذا استؤنف العمل على البرنامج النووي" في إيران.

 
gnews

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