نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا على إيران

الوكيل الإخباري- صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "حققت نصرا تاريخيا سيُذكر لأجيال"، مشيرًا إلى إزالة "تهديدين فوريين: البرنامج النووي الإيراني وقرابة 20 ألف صاروخ باليستي".

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