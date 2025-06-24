نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا على إيران

وشدد على أن العملية العسكرية أدت إلى "إزالة تهديدين وجوديين"، في إشارة إلى البرنامج النووي الإيراني والمنظومة الصاروخية. وأكد أن إسرائيل "لن تتردّد في تنفيذ هجمات إضافية إذا استؤنف العمل على البرنامج النووي" في إيران.
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