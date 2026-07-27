نتنياهو: سأبحث مع ترامب عدة قضايا وعلى رأسها إيران

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إنه سيناقش عدة قضايا على رأسها حرب إيران خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وأضاف نتنياهو، في مقطع مصور، أنه سيلتقي مع ترامب للمرة الثامنة منذ أن انتخب رئيسا في ولايته الثانية.