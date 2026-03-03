نتنياهو: سقوط النظام في إيران يقترب

وقال نتنياهو، خلال زيارته موقع الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص الأحد في بيت شيمش قرب القدس: "أطلقنا هذه الحملة لإحباط أي محاولة لإحياء التهديدات الوجودية".
