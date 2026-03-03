نتنياهو: سقوط النظام في إيران يقترب

01:17 ص

الوكيل الإخباري- توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، سقوطا وشيكا للنظام الحالي في طهران، قائلا إن اليوم "يقترب" كي "يتخلص الشعب الإيراني الباسل من نير الاستبداد". اضافة اعلان





وقال نتنياهو، خلال زيارته موقع الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص الأحد في بيت شيمش قرب القدس: "أطلقنا هذه الحملة لإحباط أي محاولة لإحياء التهديدات الوجودية".





