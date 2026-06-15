نتنياهو: سنحتفظ بحريتنا في التحرك داخل لبنان لإحباط أي هجوم

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة العازلة "ما دامت الضرورة تقتضي ذلك".
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو يعلن الترشح في الانتخابات المقبلة
-
الولايات المتحدة تؤكد أنه لم يُفرج بعد عن أي من الأصول الإيرانية المجمّدة
-
الصين ترحب بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
-
ترامب: مضيق هرمز سيكون مفتوحا بشكل كامل الجمعة
-
مسؤول أميركي: ترامب وفانس وقاليباف وقعوا الاتفاق إلكترونيا
-
هيغسيث ينفي وجود نقص في مخزونات الذخيرة الأميركية
-
الولايات المتحدة: حصار موانئ إيران سيستمر لحين إتمام الاتفاق مع طهران
-
ترامب: السفن بدأت بالتحرك والعديد منها محملة بالنفط خارج مضيق هرمز