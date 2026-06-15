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نتنياهو: سنحتفظ بحريتنا في التحرك داخل لبنان لإحباط أي هجوم

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أرشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 09:43 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستحتفظ بحريتها في التحرك لإحباط "أي هجوم".

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وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، أن جيش الاحتلال سيبقى في المنطقة العازلة "ما دامت الضرورة تقتضي ذلك".

 
 


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