الثلاثاء 2025-06-24 10:52 ص
 

نتنياهو: سنرد بقوة على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
 
الثلاثاء، 24-06-2025 09:40 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، أن إسرائيل وافقت رسميًا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران، وذلك في ضوء "تحقيق أهداف العملية العسكرية".اضافة اعلان


وأوضح البيان أن قرار الموافقة جاء بعد التنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية، حيث اعتبرت إسرائيل أن العملية حققت "الهدف الاستراتيجي بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني".

وأكد ديوان نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على أي خرق أو انتهاك لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في حالة تأهب لمواجهة أي تطور محتمل.

وقال في تصريح مقتضب: "إسرائيل حققت هدفها، ولن تتهاون مع أي تهديد جديد يطال أمنها"، في إشارة إلى أن الهدنة مشروطة بعدم المساس بالمصالح الإسرائيلية مستقبلاً.

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ على حيفا

ل

أخبار محلية الملكية الأردنية: استئناف الرحلات إلى حلب اليوم.. وبغداد ودمشق قريبا

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية النزاهة تحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء

غ6ف

فن ومشاهير تأجيل حفلات ومهرجانات فنية عربية بسبب تداعيات الحرب

ران

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الرئيسي لبطولة كرة القدم في المدارس بمشاركة 480 فريقاً

ل

عربي ودولي أين أخفى الإيرانيون اليورانيوم المخصب؟

بلقف56غ

طب وصحة لا تهمله.. كيس اللثة مؤشر لمشكلة صحية تتطلب تدخلاً سريعاً

ل

عربي ودولي المستشار الألماني يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار



 
 





الأكثر مشاهدة