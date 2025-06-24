نتنياهو: سنرد بقوة على أي انتهاكات لوقف إطلاق النار

09:40 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/735483 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، أن إسرائيل وافقت رسميًا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران، وذلك في ضوء "تحقيق أهداف العملية العسكرية". اضافة اعلان





وأوضح البيان أن قرار الموافقة جاء بعد التنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية، حيث اعتبرت إسرائيل أن العملية حققت "الهدف الاستراتيجي بإزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني".



وأكد ديوان نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة على أي خرق أو انتهاك لوقف إطلاق النار، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في حالة تأهب لمواجهة أي تطور محتمل.



وقال في تصريح مقتضب: "إسرائيل حققت هدفها، ولن تتهاون مع أي تهديد جديد يطال أمنها"، في إشارة إلى أن الهدنة مشروطة بعدم المساس بالمصالح الإسرائيلية مستقبلاً.



وكالات

