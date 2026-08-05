نتنياهو: سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا سنفعل كل ما يلزم لضمان مستقبلنا

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هو أعظم أصدقائنا"، وأوضح أن وجود إسرائيل ليس محل تفاوض.

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