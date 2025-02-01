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نتنياهو سيبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات بعد لقاء ويتكوف

نتنياهو
نتنياهو
السبت، 01-02-2025 11:13 م

الوكيل الإخباري-   افاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ان نتنياهو اتفق مع ويتكوف على بدء مفاوضات المرحلة الثانية حين يلتقيان في واشنطن.

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واضاف ان ويتكوف سيتحدث مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين عقب اجتماعه بنتنياهو.

 
gnews

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