نتنياهو عقب لقائه هيغسيث: وزير الحرب الأمريكي أخبرني بشيء مثير للاهتمام

10:00 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أبلغه خلال لقائهما في واشنطن بأن الولايات المتحدة ترى أن هناك دولًا تمتلك الإرادة القتالية لكنها تفتقر إلى القدرة، وأخرى تمتلك القدرة لكنها تفتقر إلى الإرادة. اضافة اعلان





وأضاف نتنياهو، في تصريح مصور، أن هيغسيث قال له: "ننظر إلى العالم، وهناك دول لديها الإرادة القتالية إلى جانب الولايات المتحدة ولكنها تفتقر إلى القدرة، وهناك دول لديها القدرة ولكنها تفتقر إلى الإرادة".



وتابع نتنياهو: "فقط في إسرائيل نرى الإرادة والقدرة معًا".



وجاءت تصريحات نتنياهو عقب لقائه هيغسيث في مقر إقامة كبار الزوار "بلير هاوس" في واشنطن، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين الأمريكيين.



ويأتي الاجتماع بعد يوم من لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس في البيت الأبيض، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الملف الإيراني.



وقال نتنياهو إن لقاءه مع ترامب كان "ممتازًا" واتسم بـ"الشراكة الكاملة والدعم المتبادل"، مؤكدًا أن الطرفين يتفقان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.



ورغم تصاعد التوترات مع إيران، لم تعلن إسرائيل أو الولايات المتحدة عن أي قرار بشأن تنفيذ عمل عسكري ضد طهران، فيما أعادت اللقاءات بين نتنياهو وكبار المسؤولين الأمريكيين طرح تساؤلات بشأن طبيعة الخطوات المقبلة.





