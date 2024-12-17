 
الثلاثاء 2024-12-17 03:53 م
 

نتنياهو في القاهرة للتوقيع على تبادل الأسرى مع حركة حماس

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الثلاثاء، 17-12-2024 03:44 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتواجد في القاهرة للتوقيع على اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس .اضافة اعلان


وكانت تقارير صحفية تتحدث عن اتفاق ما بين إسرائيل وحركة حماس حول تبادل الأسرى ، بعد قبول حركة حماس بتواجد قوات إسرائيلية في بعض المناطق في قطاع غزة
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال مصر.. مخطط لحفر 46 بئر بترول

بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو في القاهرة للتوقيع على تبادل الأسرى مع حركة حماس

ا

فن ومشاهير سامر إسماعيل مرشح لجائزة أفضل ممثل تلفزيوني

ا

عربي ودولي رئيس الحكومة السورية الانتقالية يتعهد بإعادة هيكلة وزارة الدفاع

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية "تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

صورة ارشيفية

فلسطين الاحتلال يهدم فلل سياحية في النويعمة بمدينة أريحا

ا

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليار يورو في 2025



 




الأكثر مشاهدة