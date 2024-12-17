نتنياهو في القاهرة للتوقيع على تبادل الأسرى مع حركة حماس

وكانت تقارير صحفية تتحدث عن اتفاق ما بين إسرائيل وحركة حماس حول تبادل الأسرى ، بعد قبول حركة حماس بتواجد قوات إسرائيلية في بعض المناطق في قطاع غزة
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