نتنياهو في القاهرة للتوقيع على تبادل الأسرى مع حركة حماس

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتواجد في القاهرة للتوقيع على اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس . اضافة اعلان





وكانت تقارير صحفية تتحدث عن اتفاق ما بين إسرائيل وحركة حماس حول تبادل الأسرى ، بعد قبول حركة حماس بتواجد قوات إسرائيلية في بعض المناطق في قطاع غزة