نتنياهو: لا جدول زمنيا للحرب مع إيران

05:41 ص

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يضع إطارا زمنيا محددا لإنهاء الحرب مع إيران، مؤكدا أنه "حقق أهدافا كثيرة" وألحق "ضررا كبيرا" بالنظام الإيراني.





وأوضح نتنياهو، في مقابلة مع نيوزماكس، أن إسرائيل "تجاوزت منتصف الطريق من حيث الأهداف في إيران، وليس بالضرورة من حيث المدة الزمنية"، مشيرا إلى إحراز "تقدم كبير" في تفكيك القدرات الإيرانية.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي دمر "العديد من أجهزة الطرد المركزي وخط إمدادها باليورانيوم المخصب"، وأضعف القدرات الصاروخية الإيرانية وقدرات التصنيع، فضلا عن تدمير "مصانع أسلحة فتاكة".



وأشار إلى أن إيران "لا تزال تمتلك مخزونا من اليورانيوم المخصب"، معتبرا أن هذه المسألة تشكل محور مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



واتهم نتنياهو طهران بمهاجمة دول الخليج للضغط على واشنطن من أجل وقف الحرب والسماح لها بتطوير سلاح نووي، لافتا إلى أن الرئيس ترامب "اختار التحرك" لمنع إيران من امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات.



وقال نتنياهو إنه "يمكن تجاوز مضيق هرمز"، مشيرا إلى وجود مصلحة في ضمان تدفق النفط والغاز "بحرية تامة".





