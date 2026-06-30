الثلاثاء 2026-06-30 10:03 م

نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان

نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان
نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان
 
الثلاثاء، 30-06-2026 08:30 م
الوكيل الإخباري-  أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من جنوب لبنان، الثلاثاء، أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله "يشكل تهديدا".اضافة اعلان


وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه "موقفنا واضح: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا ويهددنا، فسنبقى هنا".

وخاطب قواته قائلا "بفضل ما تقومون به، يعترف لبنان بإسرائيل، وتعترف إسرائيل بلبنان، ونقول لإيران ولحزب الله: غادرا هذا المكان، فلم يعد لكما مكان هنا ... هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام".
 
 


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