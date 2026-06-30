نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان

وقال نتنياهو وفق بيان صادر عن مكتبه "موقفنا واضح: لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد. وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا ويهددنا، فسنبقى هنا".
وخاطب قواته قائلا "بفضل ما تقومون به، يعترف لبنان بإسرائيل، وتعترف إسرائيل بلبنان، ونقول لإيران ولحزب الله: غادرا هذا المكان، فلم يعد لكما مكان هنا ... هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يلجأ للكونغرس بعد "ضربة المحكمة"
-
إسرائيل تعلن اعتقال مواطن أمريكي بشبهة التجسس لصالح إيران
-
بلاغ خاطئ يستنفر إسرائيل .. ومقاتلتان تعترضان طائرة مدنية فوق المتوسط
-
بعد الحرب مع إيران .. إسرائيل تعلن تحديثات على منظومة "القبة الحديدية"
-
القضاء الأميركي يحبط مساعي ترامب بشأن "الجنسية بالولادة"
-
القضاء العراقي: استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد
-
الاتحاد الأوروبي يبدأ الأربعاء تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة
-
ستارمر يعلن تخصيص 300 مليار جنيه للنفقات الدفاعية