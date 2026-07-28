الثلاثاء 2026-07-28 10:45 م

نتنياهو لترامب: لا مفر من ضربات إضافية ضد منشآت نووية إيرانية

ترامب ونتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض
ترامب ونتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:59 م
الوكيل الإخباري-   نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن لا مفر من تنفيذ ضربات إضافية ضد منشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها.اضافة اعلان


وجاء ذلك خلال لقاء نتنياهو وترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض، في أول اجتماع بينهما منذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وسط مساعٍ أميركية لمنح المسار التفاوضي مع طهران فرصة، مقابل دعوات إسرائيلية لمواصلة الضغط العسكري.

وتصدر الملف الإيراني مباحثات الرجلين، حيث بحث الجانبان مستقبل التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية، بما فيها غزة ولبنان.

ووصف البيت الأبيض اللقاء بأنه "إيجابي ومثمر"، واستمر قرابة ساعة ونصف، فيما يأتي الاجتماع في ظل حديث عن تباين في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن توقيت التحركات العسكرية ومسار المفاوضات مع إيران، رغم تأكيد الطرفين استمرار التنسيق بينهما.

وكان نتنياهو قد أكد قبل مغادرته إسرائيل أن إيران ستكون في مقدمة الملفات التي سيناقشها مع ترامب، مشددًا على أن هدف بلاده يتمثل في الحفاظ على أمنها وتوسيع دائرة السلام في المنطقة.

ويأتي اللقاء في وقت تحاول فيه واشنطن الموازنة بين المسار الدبلوماسي والخيارات العسكرية، بينما تضغط إسرائيل باتجاه منع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية.
 
 


gnews

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