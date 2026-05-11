نتنياهو: لن نوقف الحرب على حزب الله مقابل اتفاق مع إيران

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف العمليات ضد "حزب الله" في إطار صفقة مع إيران، فأجاب بحزم: "لا".
الإثنين، 11-05-2026 05:39 ص

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن توافق على وقف العمليات القتالية ضد "حزب الله" في لبنان كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وكان نتنياهو قد أوضح في تصريحات سابقة أن "وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها ضد التنظيم. وأشار إلى أن إسرائيل ترى في المرحلة الراهنة "فرصة تاريخية" لدفع "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني.

وفي تطور آخر، تجنب نتنياهو الإجابة بشكل مباشر عما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف القتال ضد "حزب الله". وفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على الموقف الإسرائيلي المستقل، قائلا إن الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد بسبب وجود يورانيوم مخصب لا يزال بحاجة إلى إزالته من المنشآت النووية الإيرانية.

وأعرب نتنياهو في المقابلة عن قناعته بأن إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير، أو حدوث تغيير جذري في السلطة في طهران، سيؤدي إلى الانهيار التام لشبكة وكلائها في الشرق الأوسط.

 
 


