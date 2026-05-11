نتنياهو: لن نوقف الحرب على حزب الله مقابل اتفاق مع إيران

وكان نتنياهو قد أوضح في تصريحات سابقة أن "وقف إطلاق النار مع إيران لا يشمل لبنان"، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها ضد التنظيم. وأشار إلى أن إسرائيل ترى في المرحلة الراهنة "فرصة تاريخية" لدفع "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني.
وفي تطور آخر، تجنب نتنياهو الإجابة بشكل مباشر عما إذا كانت إسرائيل ستستجيب لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف القتال ضد "حزب الله". وفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي التأكيد على الموقف الإسرائيلي المستقل، قائلا إن الحرب مع إيران لم تنتهِ بعد بسبب وجود يورانيوم مخصب لا يزال بحاجة إلى إزالته من المنشآت النووية الإيرانية.
وأعرب نتنياهو في المقابلة عن قناعته بأن إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير، أو حدوث تغيير جذري في السلطة في طهران، سيؤدي إلى الانهيار التام لشبكة وكلائها في الشرق الأوسط.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوبي لبنان
-
تسنيم: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مسيرة معادية جنوب غربي البلاد
-
نتنياهو: الصين تدعم برنامج إيران الصاروخي لكن أعرف متى ألتزم الصمت عند الضرورة
-
روسيا: استمرار الحوار مع أميركا بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية
-
صحيفة: الرد الإيراني لا يلبي مطالب واشنطن بشأن البرنامج النووي
-
ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل
-
إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية
-
ترامب: إيران استغلت الولايات المتحدة 47 عاما ولن تضحك علينا بعد الآن