 
الخميس 2024-11-28 09:58 م
 

نتنياهو: ما يجري ليس وقفا للحرب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الخميس، 28-11-2024 09:11 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا.

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 وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه أوعز للجيش بالاستعداد لحرب قوية في لبنان عند حدوث أي خرق لوقف النار.

 

 
gnews

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