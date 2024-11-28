نتنياهو: ما يجري ليس وقفا للحرب

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا.

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وكان قد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه أوعز للجيش بالاستعداد لحرب قوية في لبنان عند حدوث أي خرق لوقف النار.